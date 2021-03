Les exportations iraniennes de marchandises augmentent malgré les sanctions

Selon l'IRNA, Hamid Zadboum s’exprimant mardi soir 16 mars à l’occasion d'une cérémonie en l'honneur « des exportateurs exemplaires » de la province de Qazvin, près de Téhéran, a déclaré : « Le volume du commerce extérieur de l'année dernière était de 41 milliards et 300 millions de dollars. Nous sommes en train de finaliser les statistiques sur les exportations extérieures de cette année iranienne qui va finir dans quelques jours et nous espérons que le volume du commerce extérieur de notre pays atteindra 70 milliards de dollars pour l’année 1399», a-t-il ajouté.

« La croissance des exportations non pétrolières du pays dans ces conditions difficiles (sanction et Covid19) est due aux efforts inlassables de notre secteur privé, de nos acteurs industriels et de nos hommes d'affaires, et il est digne de louange », a précisé le vice-ministre iranien de l'Industrie, des Mines et du Commerce et chef de l'Organisation nationale pour le Développement du commerce, Hamid Zadboum.

