Mohammad Javad Zarif a écrit dans un message Twitter: "Boris Johnson se dit hypocritement "préoccupé par la production par l'Iran d'une véritable arme nucléaire". Le même jour, il annonce que son pays étend son arsenal nucléaire."

"Contrairement à la Grande-Bretagne et à ses alliés, l'Iran estime que les armes nucléaires et toutes les armes de destruction massive sont cruelles et doivent être éradiquées.", a conclu le ministre iranien des Affaires étrangères.

