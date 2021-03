Energie et Mines : l'Iran et la Serbie réaffirment la nécessité d'élargir la coopération bilatérale

Selon le rapport du jeudi 18 mars de l’IRNA, lors d'une réunion avec l’ambassadeur d’Iran à Belgrade, Rachid Hassanpour, la ministre serbe des Mines et de l’Energie, Zorana Mihajlović, a remercié le diplomate pour sa bonne coopération avec le gouvernement serbe et a exprimé l'espoir d'une amélioration supplémentaire des relations et de la coopération entre les deux pays.

La Ministre serbe des Mines et de l'Energie a déclaré lors de la réunion que le lancement d'un sous-comité des mines et de l'énergie dans le cadre de la Commission mixte de coopération commerciale et économique des deux pays s’avère importante pour accroître la coopération dans le domaine des mines et de l'énergie, en particulier dans le secteur gazier.

Elle a réaffirmé que l'Iran avait de nombreuses capacités et avantages dans le domaine des mines et de l'énergie et que la Serbie était intéressée par une coopération efficace et stable bilatérale dans les dits secteurs.

Notant que la Serbie a un grand respect pour la position de principe de l'Iran consistant à soutenir l'intégrité territoriale et la souveraineté nationale des pays, madame Mihajlović a déclaré : « Nous espérons qu'avec la levée des sanctions, de meilleures conditions sera favorisées pour le développement de la coopération entre les deux pays dans diverses dimensions, en particulier mines et énergie. »

Pour sa part l'ambassadeur de la République islamique d'Iran en Serbie a félicité Zorana Mihajlović pour ses efforts visant à élargir la coopération avec Téhéran avant de préciser qu’il y avait trois ministères liés à ce domaine, en Iran, sous sa responsabilité.

« L'Iran attache une grande importance à la coopération avec la Serbie dans divers domaines », a conclut le diplomate.

