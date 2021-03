La levée des sanctions et la lutte contre la Covid19 restent les priorités du gouvernement iranien en nouvelle année 1400

Téhéran (IRNA)- Le porte-parole du gouvernement iranien a qualifié la lutte contre la Covid-19 et la levée des sanctions de « priorité » du gouvernement iranien en nouvelle année 1400 et a déclaré : « Le programme du gouvernement en matière de la politique étrangère est la recherche d'un consensus dans les mois restants de son mandant et nous sommes déterminés à parvenir à un accord général à cette fin ».

Ali Rabï, le porte-parole du gouvernement Rohani, s'exprimant à l'occasion d'un entretien avec le correspondant politique de l'IRNA le jeudi 18 mars, sur le bilan du douzième gouvernement au cours de l'année écoulée et des plans à venir a déclaré : « Notre plan en politique étrangère est de parvenir à un consensus dans les mois restants du gouvernement et nous devons parvenir à un accord général. » « Vu que la politique des promesses non-tenues est systématique et traditionnelle au sein des gouvernements américains, nous devons obtenir une garantie (pour entrer en dialogue avec Washington), et l'un de nos plans est de surmonter avant tout les sanctions en s'appuyant sur nos expériences.