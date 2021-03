Norouz est porteur d'amitié, de solidarité et de bonheur (Zarif)

Selon l’IRNA le jeudi 18 mars, Mohammad Javad Zarif, dans un message vidéo qu'il a publié sur sa page Instagram, tout en félicitant le Nouvel An 1400 iranien a déclaré : « En harmonie avec le renouveau et l'éclosion de la nature, nous commençons la nouvelle année grâce au nom et au souvenir de Dieu et en se confiant au Dieu Tout-Puissant.

Mes meilleurs vœux à l’occasion du Nouvel An, du nouveau siècle et du nouveau jour (Norouz) à vous tous, chers compatriotes résidents à l'étranger et à tous les persanophones fidèles aux rituels de Norouz.

Suivez l'IRNA sur Twitter @Irnafrench

9468**