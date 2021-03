Iran : 60 milliards de dollars de commerce international « en 1399 »

Téhéran (IRNA)- « Le commerce international iranien dans l’année civile de 1399 a été estimé à 60 milliards de dollars, ce qui dans les conditions difficiles dues à la guerre économique et à la pandémie du Coivd19 est le signe d’un bon bilan enregistré par des agences apparentées, des unités de production et des commerçants iraniens », se félicite jeudi le ministre iranien de l'Industrie, des Mines et du Commerce.

Selon l'IRNA depuis le ministère de l'Industrie, des Mines et du Commerce le jeudi 18 mars, Alireza Razm Hosseini s'exprimant en marge de la dernière réunion de l'année sur la facilitation de la production et la levée des obstacles pour la production nationale a déclaré : « Les exportations iraniennes en 1999 ont atteint environ 34 milliards de dollars » « Quant aux importations, elles ont été estimées à environ 37 milliards de dollars, principalement en produits de base et en matières premières. »