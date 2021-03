L'Iran exhorte la CIJ à réagir au manque d'engagement de la part des États-Unis

Le gouvernement iranien, dans une lettre jeudi, a informé la CIJ des violations constantes par les États-Unis de l'ordonnance de la CIJ datée du 3 octobre 2018 visant à assouplir les sanctions contre l'Iran et a appelé la CIJ à faire preuve d'une réaction appropriée sur cette question.

Le gouvernement iranien a également évoqué le vote du Tribunal des réclamations Iran-États-Unis (IUSCT) basé à La Haye contre les États-Unis dans une affaire de 37 millions de dollars intentée par l'Iran.

La CIJ avait ordonné aux États-Unis d'alléger les sanctions qu'elle avait réimposées à l'Iran après avoir abandonné un accord nucléaire en mai 2018.

La lettre et ses additifs comptaient 250 pages et contenaient des documents sur les violations répétées et continues de l'ordonnance de la CIJ.

L'Iran a remis la lettre au secrétaire général de la CIJ à La Haye jeudi 18 mars 2021.

Téhéran a déposé une plainte contre les États-Unis auprès de la CIJ il y a trois ans lorsque l'ancien président Donald Trump a retiré les États-Unis de l'accord nucléaire historique de 2015 et rétabli les sanctions, affirmant que Washington avait violé le traité d'amitié et de relations économiques signé par les deux pays en 1955.

