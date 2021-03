La guerre économique américain contre la nation iranienne se terminera par la résistance de la nation (Rouhani)

Le président Hassan Rouhani a déclaré que Nowruz, qui marque le premier jour du printemps et le début du nouvel an iranien, est le signe avant-coureur de jours meilleurs pour le développement et la prospérité.

Dans son message Nowruz de samedi, Rouhani a félicité la nation iranienne pour le début de la nouvelle année, en particulier le personnel de santé qui se bat de manière désintéressée contre la pandémie de COVID-19.

Le président a déclaré que l'hiver des épreuves et des souffrances touchait à sa fin et que la voie du développement était ouverte.

«La brise de Nowruz de cette année promet le début d’une saison de prospérité, de victoire et de progrès pour la nation iranienne. Par la grâce de Dieu, grâce à la patience et à la résistance [de la nation], tout a été préparé pour une période pleine de prospérité, de construction, de prospérité et de prospérité pour les Iraniens.»

Faisant référence au terrorisme économique américain contre la nation iranienne, Rouhani a déclaré: «Trois ans de guerre économique brutale et oppressive contre la nation iranienne; Une guerre qu'aucune autre nation n'a connue dans son histoire contemporaine se terminera par la résistance de la nation.»

«En plus de la gravité de la guerre économique, la nation iranienne, comme d'autres nations, a été confrontée à un virus dangereux qui a doublé la difficulté des sanctions et de la guerre économique pour les Iraniens.

La nation iranienne est entrée dans la bataille contre la pandémie, non seulement privée de l'aide mondiale habituelle, mais également sans accès à ses propres actifs dans les banques étrangères », a déclaré le président.

Cependant, il a ajouté: «Nous remercions Dieu que cet hiver de difficultés et de souffrances touche à sa fin avec la fin de l'hiver.»

«Aujourd'hui, les méchants de cette nation, à l'autre bout du monde, sont tombés du pouvoir avec honte et notoriété, tandis que la nation iranienne, toujours debout, fière et vivante, a accueilli le printemps de la nature et le printemps de la vie.»

Rouhani a poursuivi: «Aujourd'hui, les ennemis de la nation ont admis qu'il est impossible de parler à la grande nation iranienne dans le langage de la force, des menaces et des sanctions. Par conséquent, après trois ans de défaite, ils sont contraints de retourner sur la voie d'une interaction constructive avec la nation iranienne. »

