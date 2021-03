L'Iran accueillera les qualifications de basket-ball et de football pour les Deaflympics

La compétition aura lieu l'année prochaine en Iran sur l'île de Kish dans le sud de l'Iran, a-t-il déclaré dans une interview exclusive avec IRNA.

«Les athlètes iraniens malentendants ont terminé septième des Jeux Olympiques précédents et quatrième place aux Jeux Asiatiques pour les Sourds et nous espérons qu'avec le soutien du Ministère des Sports et du Comité National Olympique, nous pourrons obtenir de meilleurs résultats aux Jeux Olympiques et aux Jeux Asiatiques pour les Sourds », a déclaré le responsable.

