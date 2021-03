Célébration de la fête internationale du Nowruz à Genève

La cérémonie a été accueillie par le représentant de la République islamique d'Iran avec la coopération de 11 autres États célébrant l'occasion, notamment l'Afghanistan, l'Azerbaïdjan, l'Inde, l'Irak, le Kazakhstan, le Kirghizistan, la Turquie, le Turkménistan, l'Ouzbékistan, le Tadjikistan ainsi que le Pakistan.

En se concentrant sur le thème de «l'Esprit et la Tradition de Nowruz», la plupart des orateurs de l'événement ont exhorté la solidarité mondiale pour parvenir à un monde pacifique, avec l'amitié et la justice.

Auparavant, le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, avait envoyé un message à l'occasion de la Journée internationale de Nowruz (21 mars 2021), affirmant que cette année, l'esprit Nowruz était plus vital que jamais.

Nowruz est le nouvel an iranien, également connu sous le nom de nouvel an persan, qui commence à l'équinoxe de printemps (20 mars), marquant le premier jour de Farvardin, le premier mois du calendrier solaire iranien.

Nowruz joue un rôle important dans le renforcement des liens entre les peuples fondés sur le respect mutuel et les idéaux de paix et de bon voisinage.

Ses traditions et ses rituels reflètent les coutumes culturelles et anciennes des civilisations de l'Orient et de l'Occident, qui ont influencé ces civilisations par l'échange des valeurs humaines.

