Abu Ali al-Husayn ibn Abdullah ibn Sina, connu sous le nom d'Ibn Sina, et en Occident sous le nom d'Avicenne, était l'un des philosophes et médecins les plus célèbres du début de l'Empire islamique.

Il a écrit de manière prolifique sur un large éventail de sujets. Quarante de ses textes médicaux ont survécu, dont les plus célèbres sont le Kitab ash-Shifa (le livre de la guérison) et le al-Qanun fi al-Tibb - ou Canon de la médecine.

Ce dernier est l'un des livres les plus significatifs de l'histoire de la médecine; par exemple, il a été imprimé en Europe au moins 60 fois entre 1516 et 1574.

Le Canon est resté une autorité majeure pour les étudiants en médecine à la fois dans le monde islamique et en Europe jusque dans les années 1700.

La tombe de «Tabib-al-Otaba (le médecin le plus célèbre)» a été construite selon le plus ancien bâtiment daté de l'ère islamique en Iran, le «Gonbad-e Qabus».

Le tombeau de Bu Ali fait la moitié de la taille du bâtiment «Gonbad-e Qabus». En revanche, «Gonbad-e Qabus» n'a pas d'ouverture, alors que ce bâtiment comporte 12 piliers indiquant les 12 domaines scientifiques maîtrisés par Ibn Sina.

Le bâtiment de la tombe est une intégration de l'architecture iranienne de l'ère traditionnelle et post-islamique.

Il a bénéficié à la fois de l'art de l'architecture traditionnelle et des méthodes modernes, et contient des éléments tels que la tour (encouragée par la tour Gonbad-e Qabus), les petits jardins (influencés par les jardins iraniens), le front de mer (encouragé par le traditionnel " Howz-Khaneh (sous-sols avec piscines) »), et un parement recouvert de roches massives et rugueuses ornées de pierres de granit des montagnes d'Alvand ressemblant aux palais iraniens traditionnels.

La tombe de Bu Ali est maintenant située au domicile d’Abu Said Dakhuk, l’ami intime de Bu Ali Sina qui est également enterré en plus de Bu Ali.

La salle sud du musée-tombeau est maintenant affectée à la conservation des pièces de monnaie, céramiques, bronzes et autres objets découverts dans le sous-sol de la Colombie-Britannique. millénaires et l'ère islamique.

La salle nord est composée d'une bibliothèque comprenant 8000 volumes de livres manuscrits et imprimés exquis d'Iran et de l'étranger, et quelques stands liés aux œuvres de Bu Ali Sina et d'autres poètes et auteurs de Hamadan.

Une image du crâne de Bu Ali est également exposée sur le stand de ses œuvres. L'image pourrait être prise en détruisant l'ancienne tombe.

L’anniversaire de Bu Ali Sina est intitulé «La journée du médecin».

