François Nicoullaud, ancien ambassadeur de France en Iran, est décédé

François Nicoullaud n’aura pas connu le nouveau siècle. Le diplomate, ancien ambassadeur de France à Téhéran, est mort samedi, jour du Nouvel An persan, Norouz, et veille du premier jour de l’année 1400 du calendrier iranien. François Nicoullaud avait 80 ans, comme il le rappelait avec une ironie trompe-la-mort dans sa biographie Twitter : «1940-???»

L’homme a consacré toute sa vie à la diplomatie. Entré au Quai d’Orsay pendant le premier mandat du président De Gaulle (1964), il y restera quarante et un ans : ONU, Chili pendant les premières années de la dictature de Pinochet, Berlin toujours coupé en deux (1975-1978) et plus tard, Bombay où il fut consul général, et Budapest, son premier poste d’ambassadeur à l’étranger. Pierre Joxe en avait fait son conseiller diplomatique Place Beauvau, puis son directeur de cabinet au ministère de la Défense. François Nicoullaud était un homme de gauche, syndiqué très tôt à la CFDT dans une administration encore très conservatrice.

En 2001, alors conseiller diplomatique du gouvernement sous Jospin, il est nommé ambassadeur en Iran.

