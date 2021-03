L’ambassadeur d’Iran à Paris présente ses condoléances pour la disparition de François Nicoullaud

Dans des tweets ce lundi, Ghasemi a écrit: «La nouvelle du décès de M. François Nicoullaud était triste et incroyable. Un chercheur éclairé, juste et réaliste qui connaissait et s'intéressait à la culture et à l'histoire iraniennes. Diplomate expérimenté, ambassadeur de la #France en #Iran de 2001 à 2005. »

«Lors de notre dernière réunion il y a quelques semaines, nous avons discuté, en particulier, des développements aux États-Unis et du nucléaire iranien.

Il terminait un livre sur le nucléaire iranien qui traite de ce sujet selon des documents du gouvernement français, depuis avant le Révolution. Jusqu'à maintenant », a-t-il poursuivi.

«Je présente mes condoléances à sa famille, aux centres d’études et de recherche français et à tous ceux qui travaillent avec diligence et équité pour approfondir la compréhension commune entre les deux peuples d’Iran et de France.»

