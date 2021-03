Un entrepreneur iranien achète le premier tweet du patron de Twitter, Jack Dorsey, pour 2,9 millions de dollars

Un certificat d’authenticité lié au premier tweet de Jack Dorsey a été vendu aux enchères pour l’équivalent de 2,4 millions d’euros. L’argent récolté a été reversé à une association à but non lucratif.

Le co-fondateur et PDG de Twitter Jack Dorsey a vendu lundi une version authentifiée de son premier tweet pour 2,9 millions de dollars (plus de 2,4 millions d’euros), une nouvelle illustration de l’effervescence autour des "NFT", des certificats de propriété virtuels que s'arrachent les collectionneurs. L’argent récolté a été reversé à l’association GiveDirectly qui œuvre notamment en Afrique de l'Est.

Cette image du message "Je crée mon compte Twttr" ("just setting up my twttr"), en vente sur la plateforme Valuables depuis le 5 mars, a été acquise par l’entrepreneur iranien Sina Estavi basé en Malaisie.

Suivez l'IRNA sur Twitter @Irnafrench

9422**