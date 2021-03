Tir para-sportif: Sareh Javanmardi remporte l'argent à la Coupe du monde 2021

Javanmardi a remporté la médaille au 50m féminin P4 avec un score de 223,4.

Les athlètes indiens ont remporté des médailles d'or et de bronze.

De plus, dans la section des pistolets mixtes de 50 m, l'équipe iranienne composée de Javanmardi et Mohammadreza Mirshafiei a marqué 1610 et a terminé première. Les équipes d'Inde et de Turquie ont terminé respectivement deuxième et troisième.

Au total, 120 athlètes de 24 nations participent à l'événement jusqu'au 24 mars au club équestre, de tir et de golf d'Al Ain, le même champ de tir qui accueillera les prochains championnats du monde en 2022.

Suivez l'IRNA sur Twitter @Irnafrench

9422**