Le «Dôme de Soltaniyeh», une merveille architecturale du XIVe siècle en Iran

C'est un mouvement culturel et symbolique qui a eu lieu dans des sites historiques à travers le pays depuis 2016 pour accueillir Norouz.

L’objectif du projet est de créer une culture et d’encourager les membres des communautés locales, les organisations non gouvernementales et les citoyens à participer à la préservation et à la protection des monuments historiques.

En raison de l'épidémie de coronavirus, le projet de nettoyage n'a pas été entrepris l'année dernière, mais cette année en collaboration avec des ONG, le projet a été mené selon des protocoles sanitaires stricts pour renforcer la vitalité sociale et l'espoir.

Dominant la ligne d'horizon, le Gonbad-e («Le Dôme de») Soltaniyeh, datant du XIVe siècle, est hautement reconnu comme un chef-d'œuvre architectural, notamment en raison de son dôme innovant à double coque et de sa décoration intérieure élaborée.

Le monument est, en fait, le mausolée d'Oljaitu, également connu sous le nom de Muhammad Khodabandeh, qui fut le huitième dirigeant de la dynastie Ilkhanid de 1304 à 1316.

Selon l'UNESCO, la décoration intérieure du mausolée est si exceptionnelle que des érudits comme A.U. Le pape a décrit le bâtiment comme «anticipant le Taj Mahal».

L'organisme culturel des Nations Unies estime que le mausolée d'Oljaytu est un maillon essentiel et un monument clé dans le développement de l'architecture islamique en Asie centrale et occidentale.

Le dôme assez grand est le premier exemple existant de son type dans le pays et est devenu une référence importante pour le développement ultérieur du dôme islamique.

