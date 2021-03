Les remarques du leader clarifient toute excuse à utiliser par le G 5 + 1 (Rouhani)

Le leader a déclaré que l'Iran reviendrait à tous ses engagements s'il revenait [à l'accord] vraiment et sérieusement, a déclaré Hassan Rouhani lors de la première session du cabinet tenue dans la nouvelle année iranienne (commencée le 20 mars 2021).

Même une minute, l'Iran ne perdra pas de temps à supprimer les sanctions injustes, a noté le président.

Le Plan d'action global conjoint (JCPOA) est un critère entre l'Iran et les puissances mondiales, a souligné Rouhani.

L'Iran et les six puissances mondiales - les États-Unis, le Royaume-Uni, la France, la Russie, la Chine et l'Allemagne - ont conclu un accord nucléaire historique, officiellement connu sous le nom de JCPOA, le 14 juillet 2015.

Malgré les critiques du monde entier, les États-Unis se sont retirés unilatéralement de l'accord en mai 2018 et ont imposé le plus haut niveau de sanctions contre l'Iran.

L'Iran a observé une patience stratégique d'un an vis-à-vis du retrait américain et a honoré ses engagements par la suite.

Dans le cadre d'une mesure réciproque à la loi américaine, l'Iran a réduit ses engagements envers le JCPOA sur la base des articles 26 et 36 de l'Accord.

L'Iran dit que les États-Unis devraient d'abord lever les sanctions et revenir à l'accord, puis l'Iran reviendra immédiatement à ses engagements.

