L’Iran est aujourd’hui un exportateur de gaz et de diesel, se félicite le président Rouhani

Le président a salué les efforts déployés par la National Iranian Gas Company (NIGC) en matière de production et de transport de gaz et a ajouté qu'en plus de production, l'Iran avait également le pouvoir d’en transférer.

Il a promis les exportations de 100 milliards de mètres cubes de gaz par an, affirmant que cela reliera l'Iran à l'Est et à l'Ouest.

Ailleurs dans ses remarques, le président a évoqué le lancement de 1000 km de pipeline en temps de guerre économique.

Plus tôt le 1er mars, le président Rouhani a inauguré trois projets pétroliers, dont le développement du champ pétrolifère Azar, Kangan Petro Refining et l'usine pétrochimique de Kian dans les provinces d'Ilam et de Bushehr avec 5 milliards de dollars d'investissement.

Le gisement de pétrole d'Azar, situé dans la province d'Ilam, au sud-ouest de l'Iran, a été développé avec 1,4 milliard d'euros dans le fonds, cofinancé par le Fonds national de développement, le ministère du Pétrole et des prêts bancaires. 75 pour cent du projet est domestique et 55 pour cent des forces humaines impliquées sont locales.

Dans le cadre du 53e programme de campagne nationale relatif aux projets d'infrastructure, l'usine de raffinage de Kangan Petro, qui est le plus grand fournisseur d'aliments pour les usines pétrochimiques en Iran, a également été lancée sur ordre du président.

Suivez l'IRNA sur Twitter @Irnafrench

9422**