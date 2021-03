Le commerce de 19 milliards de dollars de l'Iran avec la Chine l’an dernier

Selon le rapport du samedi 27 mars de l’IRNA, le porte-parole des Douanes iraniennes, Seyed Rohollah Latifi, a déclaré : « Les exportations de l’Iran vers la Chine en 1399 (depuis le 20 mars 2020) étaient de 26 millions et 585 000 tonnes pour une valeur de 8 milliards et 954 millions de dollars. Ce qui était en termes de poids 23,6% et en termes de valeur 26% des exportations totales de notre pays vers la Chine. »

Il a ajouté : «L'année dernière, trois millions et 543 mille tonnes de marchandises d'une valeur de 9 milliards et 761 millions de dollars ont été importées de Chine vers notre pays, ce qui représente 10,6% en terme du poids et 25,3% en terme de la valeur des importations totales de l’année dernière. »

Monsieur Latifi a poursuivi : « Bien que l'année dernière, la Chine ait été le premier partenaire de notre pays à la fois dans les importations et les exportations, mais par rapport à 1398, nous avons constaté une baisse des échanges avec ce pays dans les deux domaines. »

« Les pistaches, les fruits secs et les épices, les matières premières minérales et industrielles, les matériaux de construction, le méthanol, le polyéthylène, les tapis, la verrerie, les lingots de fer, les produits en fer, les dattes, les raisins et les fruits sont les principales exportations de l'Iran vers la Chine avec les produits pétroliers », étaient selon ce responsable les principales exportations iraniennes vers la Chine l’année dernière.

Concernant les marchandises importées à la même période depuis la Chine, il a précisé : « les machines et les matières premières industrielles, les équipements médicaux, les céréales, les levures, le papier, le bois et les planches, les tissus et fils, les pièces automobiles, les fils métalliques, les équipements sportifs, les appareils de traitement de données, les lunettes et toutes sortes de levures et les semences faisaient partie des principaux produits chinois importés dans notre pays en 1399. »

