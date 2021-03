Zarif se rend au Tajikistan

Le porte-parole du Ministère des affaires étrangères, Saeid KhatibZadeh, a annoncé que Mohammad Javad Zarif se rend au Tadjikistan dans le cadre des voyages prévus du Ministre des affaires étrangères en Asie centrale et pour assister à la neuvième réunion des ministres des affaires étrangères des États membres de l'initiative "Cœur de l'Asie" (HoA-IP) qui se tient du 29 au 30 mars en vue d'aborder la question de la paix en Afghanistan et la promotion de coopération régionale.

"Cette réunion se tiendra en présence d'Imam Ali Rahman, Président du Tadjikistan et de Mohammad Ashraf Ghani, Président de l'Afghanistan, avec la participation de ministres des Affaires étrangères et de hauts responsables des pays membres.", a ajouté Saeid KhatibZadeh.

Selon le porte-parole de la diplomatie iranienne, en plus d'assister à la réunion, le Ministre des affaires étrangères rencontrera le Président du Tadjikistan et un certain nombre de ministres des affaires étrangères des pays participants, dont le Pakistan, l'Inde et l'Azerbaïdjan.

"L'héritage commun de civilisation, d'histoire et de culture a formé un lien inséparable entre les deux nations alliées, l'Iran et le Tadjikistan.", a précisé KhatibZadeh.

