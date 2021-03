Lutte anti-Covid19 : coopération irano-chinoise

Téhéran (IRNA)- L’Iran et la Chine coopèrent dans divers domaines liés à la santé et à l'éducation médicale, y compris la lutte contre la Covid-19, selon un document stratégique sur la coopération sino-iranienne, signé par les ministres des Affaires étrangères des deux pays, annonce lundi le chef du Centre d'information du ministère iranien de la Santé, du Traitement et de l'Éducation médicale, Kianouch Jahanpour.

« Les clauses relatives à la santé et à l'enseignement des sciences médicales évoquées dans le document stratégique Irano-chinoise signé samedi par les ministres iranien des Affaires étrangères des deux pays, montrent une perspective claire. Il s'agit d'un tournant pour des accords similaires avec d'autres pays et systèmes de santé dans les années à venir », a écrit M.Jahanpour sur sa page Twitter, selon Ie rapport du lundi 29 mars de l'IRNA.