Les USA de Biden continue la politique échouée de la pression maximale, déplore le porte-parole du gouvernement iranien

S’exprimant à l’occasion de sa rencontre hebdomadaire ce mardi 30 mars avec les journalistes, le porte-parole du gouvernement iranien a déclaré : « Cette approche sème la méfiance et nous rends de plus en plus sceptique envers « le retour à la diplomatie » de la nouvelle administration américaine.

S’attardant sur le fait que le peuple iranien a vécu le désengagement et les promesses non-tenues des Etats-Unis et cela dans tous ses aspects de sa vie, le porte-parole du gouvernement iranien a déclaré : « La nouvelle administration américaine n'a apporté aucun changement et s’accroche toujours à cette méthode non-civilisée qu’est la pression maximale. »

Selon cette autorité gouvernementale, si les États-Unis lèvent toutes les sanctions, l'Iran reprendra immédiatement et automatiquement tous ses engagements liés à l’accord multilatéral nucléaire de 2015, sans tarder.

