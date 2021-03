Vice-ministre iranienne de la Santé: 80% des cadres soignants vaccinés contre le coronavirus

Maryam Hazrati a déclaré aux journalistes en marge de sa visite à l'hôpital Vassei de Sabzevar: "La vaccination contre le coronavirus est en cours dans le pays et les médecins et les infirmiers qui travaillent dans les unités de soins intensifs traitant des patients de coronavirus constituent la première priorité dans la campagne de la vaccination."

"La vaccination contre le coronavirus pour les autres personnes et pour les groupes à haut risque se fera étape par étape selon les protocoles fournis par le ministère de la Santé.", a précisé la vice-maitre iranienne de la Santé.

L'Iran a lancé sa campagne de vaccination le 9 février 2021. En attendant la production en masse des vaccins Made in Iran, le gouvernement iranien a importé des vaccins russe et chinois en vue de vacciner les cadres soignants et les couches les plus vulnérables de la société.

En Iran, le Covid-19 a fait 62 665 morts parmi 1 885 564 cas confirmés depuis l'annonce des premières contaminations en février 2020. Grâce aux sacrifices acharnés des médecins et des infirmiers iraniens 1 822 899 personnes ont pu retrouver leur santé.

Suivez l'IRNA francophone sur Twitter @Irnafrench