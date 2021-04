Aujourd'hui, c'est le tour des 5 + 1 d’accomplir ses obligations, insiste le Président Rohani

Selon le correspondant politique de l'IRNA, Hassan Rohani a déclaré ce jeudi matin premier avril et deux semaines après le Nouvel An 1400 et à l’occasion de la 60 ème campagne du « Saut de production nationale » : « Aujourd'hui, la 60ème ouverture de nos jeudis d’inauguration coïncide avec la Journée importante et bénie de la République islamique d'Iran. »

« Le peuple sait que les efforts conjugués en faveur des mouvements islamiques depuis avant la révolution constitutionnelle iranienne jusqu’à la victoire de la révolution du 11 février 1979 (qui a, renversé le régime despotique de Pahlavi) ont porté leurs fruits en donnant naissance en un tel jour à la République islamique d’Iran. C'est le fruit le plus précieux du meilleur arbre de l'histoire d’Iran », a déclaré Hassan Rohani.