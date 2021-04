Le Haut Conseil iranien pour les Droits de l'homme insiste sur la poursuite judiciaire des crimes US en Asie de l'Ouest

Selon l'IRNA, citant le site web du Haut Conseil iranien pour les droits de l'homme, Ali Baqeri Kani a écrit sur sa page Twitter, faisant référence aux crimes américains perpétrés dans la région d'Asie occidentale : « Soutien à Daech (de l’aveu même du général Flynn) et à al-Qaïda (de l’aveu même de Jack Sullivan) en Syrie, le soutien apporté à Mohammad Ben Salmane, responsable d’un blocus économique contre le Yémen, invasion de l'Irak sous de faux prétextes et assassinat de plus d'un million de personnes, la violation odieuse des droits de l'homme par le seul régime qui a utilisé des armes nucléaires… ; Des crimes qui doivent être poursuivis devant les instances judicaires !

Suivez l'IRNA sur Twitter @Irnafrench

9468**