L'ambassadeur d'Iran à Paris rencontre le président de la commission des affaires étrangères de l’Assemblée nationale française

Bahram Ghassemi a écrit dans une série de tweets «J'ai rencontré M. Jean Louis Bourlanges, le président de la commission des affaires étrangères de @AssembleeNat. Dans le passe, il a occupé de multiples fonctions et maîtrise parfaitement les évolutions internes et régions et la civilisation et la culture iranienne. Nous avons évoqué de manière sincère et franche les évolutions mondiales et ce qui s'est passé sous la présidence de Trump en Europe et ailleurs, les sanctions US et les actions unilatérales US qui ont entraîné une détérioration de la situation à travers le monde.

L'importance des cooperations parlementaires en tant que voie du dialogue entre les peuples et soutien aux prises de décision des Etats, y a été évoquée, et il a été convenu qu'après la fin des restrictions liées au covide, les contacts entre les 2 parties se reprennent.

Lors de cette rencontre, les raisons de la situation actuelle et le non-retour à temps du président Biden au JCPOA et la levée des sanctions ont été longuement abordées et les positions et solutions iraniennes dans ce domaine ont été évoquée avec ses raisons ».

Suivez l'IRNA sur Twitter @Irnafrench

9422**