Sport: l'Iran est l'une des cinq puissances de trampoline en Asie

Nasser Khezri a déclaré dans un entretien avec l'IRNA en marge du camp d'entraînement de l'équipe nationale de trampoline sur l'île de Kish: "Les athlètes de ce sport sont actuellement dans un camp de 11 jours à Kish et se préparent pour le championnat asiatique 2021 en Chine où ils peuvent se qualifier pour les Jeux Olympiques de Tokyo."

En ce qui concerne le championnat asiatique 2021, l'entraîneur de l'équipe d'Iran de trampoline a ajouté que ces compétitions auront lieu en juin de cette année et seront accueillies par la Chine. Si ces compétitions se déroulent en équipe, étant donné que nous connaissons bien les concurrents, nous pourrons obtenir les meilleurs quotas des Jeux Olympiques en gagnant le prix meilleurs points.

"Il y a, en Iran, plus de 350 athlètes professionnels actifs dans le domaine du trampoline. Ce nombre comprend environ 150 athlètes masculins adolescents, environ 150 athlètes féminines adolescentes et plus de 50 trampolinistes féminines adultes. À la suite de 11 ans d'activité professionnelle de ce sport en Iran, le trampoline est actuellement sérieusement poursuivi en 15 provinces.", a ajouté Khezri.

Le trampoline est un sport olympique. Ce mot correspond aussi à la toile où les athlètes pratiquent ce sport. Cet appareil, un outil d'entraînement acrobatique, a longtemps été utilisé pour renforcer la flexibilité et l'agilité des athlètes actifs dans le domaine de la gymnastique.

