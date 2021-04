Les États-Unis doivent lever toutes les sanctions visant l'Iran «dès que possible»

« L'accord sur le nucléaire iranien (Plan global d’action commun sur le nucléaire de 2015 (PGAC, JCPOA selon son acronyme anglais) est un pacte international multilatéral ratifié par le Conseil de sécurité des Nations Unies et qui est donc contraignant pour les États membres. »

« Mais les États-Unis se sont retirés unilatéralement du PGAC et ont imposé des sanctions à l'Iran, manière de faire fi des acquis du multilatéralisme et de mettre plus de pression sur l’Iran. »

« Pourtant l'Iran a toujours fait preuve d’une retenue stratégique et a toujours eu une bonne coopération et des échanges avec d'autres États membres du PGAC », insiste le conseiller du Leader de la Révolution islamique d’Iran (RII) pour l’industrie de la Défense, Hossein Dehqan.

« Dans la conjoncture actuelle, la meilleure décision que Joe Biden puisse prendre est d'admettre que ses prédécesseurs ont commis des erreurs et de ne pas leur emboiter le pas. Mais je pense qu'il va finir par tergiverser et perdre du temps, ce qui rendrait la situation plus compliquée pour une prise de décision (censée sortir de l’impasse actuelle) », déplore le Conseiller du Leader.

S’attardant sur les bonnes relations de l’Iran avec les pays voisins de la région, l'ancien ministre de la Défense a déclaré « Nous pensons que nous pouvons avoir des alliances économiques, politiques, culturelles et sécuritaires dans la région. Il est important de dissiper les malentendus, d'éliminer certains obstacles qui sont d’ailleurs minimes et exagérés et de travailler ensemble pour le retrait de la région des étrangers qui sont source même des troubles et de l’instabilité. »

