Le président Rohani a félicité la fête nationale du Sénégal

Dans son message de félicitations, le président iranien a souhaité l'expansion des relations irano-sénégalaise et une coopération plus étroite entre Téhéran et Dakar dans tous les domaines d'intérêt mutuel compte tenu de la détermination des hauts responsables des deux pays.

Le Dr Rohani a également souhaité la prospérité et le salut de la nation sénégalaise.

Lors d'une réunion avec l'ambassadeur du Sénégal à Téhéran en février, le président iranien a salué le Sénégal comme un pays majeur qui peut devenir la porte d'entrée de l'Iran vers les pays de l'Afrique de l'ouest.

Soulignant la nécessité d'une interaction entre les secteurs public et privé iranien et sénégalais, le président de la République islamique d'Iran a déclaré que les deux pays peuvent travailler plus étroitement dans les domaines scientifique, culturel, technologique et universitaire.

