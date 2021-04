Ghalibaf: Document de coopération Iran-Chine, un avertissement aux États-Unis

Lors de son discours d'ouverture, au début de la session spéciale de l'Assemblée iranienne à l'occasion de la signature du document de coopération globale entre l'Iran et la Chine, Mohammad Bagher Ghalibaf a déclaré: "La signature de ce document signifie que le monde ne se limite pas à l'Occident, et ce siècle est celui de l'Asie. La signature de ce document est un avertissement important aux États-Unis pour qu'ils se rendent compte que les relations internationales évoluent rapidement au détriment des États-Unis et qu'ils ne sont plus en mesure d'imposer unilatéralement un modèle, un programme ou un accord aux États indépendants."

"L'accord Iran-Chine aurait pu être signé plus tôt. Il est nécessaire de façonner une véritable coopération économique et politique, ainsi que pour contrer efficacement les pressions oppressives des États-Unis. L’occasion doit être saisie pour transformer ce document en véritables projets économiques et politiques tout en préservant les intérêts nationaux. Ce modèle de mise à niveau des relations à un niveau stratégique doit être conçu et mis en œuvre rapidement avec d’autres pays, en particulier avec les pays voisins.", a ajouté le chef du législatif iranien.

En évoquant la prochaine réunion du Commission mixte du JCPOA, le président du parlement iranien a déclaré: "Le peuple et les responsables iraniens, d'une voix unifiée, attendent l'action pratique des autres signataires du JCPOA en levant efficacement les sanctions contre l'économie iranienne, et nous avons répété à plusieurs reprises que l'Iran, après la vérification de la levée concrète des sanctions, agira conformément à ses engagements dans le cadre de l'accord nucléaire."

"Les États-Unis doivent savoir que l'Iran a défini sa stratégie principale pour neutraliser les sanctions en réactivant l'industrie nucléaire, c'est maintenant aux Américains de décider et de lever complètement et pratiquement les sanctions contre l'Iran. La levée incomplète des sanctions ne répond pas aux demandes du peuple iranien.", a précisé le président de l'Assemblée iranienne.

