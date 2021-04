L’Iran s’oppose à toute forme d’instabilité interne et d’ingérence étrangère (Téhéran)

Le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères a réagi aux derniers développements politiques en Jordanie, affirmant que toute tension et instabilité dans la région de l’Asie occidentale ne servirait que les intérêts du régime israélien.

S'adressant aux journalistes dimanche, Saeed Khatibzadeh a souligné que toute forme de tension et d'instabilité interne dans les pays d'Asie occidentale profiterait à Israël, ajoutant: «L'empreinte de ce régime se retrouve toujours dans toute sédition dans les pays musulmans».

Les remarques du porte-parole sont intervenues après que le gouvernement jordanien a annoncé plus tôt qu’il avait arrêté un certain nombre de personnalités de premier plan accusées d’avoir fait éclore un complot présumé contre le roi Abdallah II.

Selon certaines informations, un confident de longue date du roi Abdallah II et de Sharif Hassan bin Zaid, membre de la famille royale, a été arrêté, tandis que le prince Hamzah bin Hussein, ancien prince héritier et demi-frère du roi, a été mis en résidence surveillée.

Soulignant les relations cordiales de l’Iran avec la Jordanie, Khatibzadeh a déclaré: «La République islamique d’Iran s’oppose à toute forme d’instabilité interne et d’ingérence étrangère et estime que les affaires de tous les pays doivent être menées dans des cadres juridiques». Il a également souligné l’importance du maintien de la paix et de la stabilité en Jordanie.

Soulignant les relations cordiales de l’Iran avec la Jordanie, Khatibzadeh a déclaré: «La République islamique d’Iran s’oppose à toute forme d’instabilité interne et d’ingérence étrangère et estime que les affaires de tous les pays doivent être considérées dans des cadres juridiques».

Il a également souligné l’importance du maintien de la paix et de la stabilité en Jordanie.

Suivez l'IRNA sur Twitter @Irnafrench

9422**