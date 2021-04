La dixième édition du concours aura lieu sur l'île de Kish, du 18 au 21 mai.

L'objectif est de montrer les capacités des industries aéronautique et aérospatiale du pays, et de devenir un forum de présentation des réalisations obtenues devant les marchés nationaux et mondiaux.

L'Iran Airshow est l'une des expositions les plus importantes du pays et ses principaux récipiendaires sont des entrepreneurs, des chercheurs, des spécialistes et des artisans.