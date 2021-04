La Covid-19 emporte 174 autres vies en Iran

Le nouveau coronavirus a continué lundi 5 avril 2021 sa course cruelle, fauchant des vies aux quatre coins du monde dont en Iran qui déplore entre dimanche et lundi 172 pertes, ce qui porte le total à 63 332 personnes.

Au cours des dernières 24 heures jusqu'à midi aujourd'hui (5 avril), 13 890 nouveaux patients atteints de Covid 19 ont été identifiés dans le pays sur la base de critères diagnostiques définitifs, dont 2 048 ont été hospitalisées. Avec ce compte, le nombre total de patients Covid 19 dans le pays a atteint 1 945 964.

Jusqu'à présent, 1 658 978 patients de la Covid-19 se sont rétablis ou sont sortis de l'hôpital. En outre, 4095 patients du nouveau coronavirus sont aux soins intensifs et dans l’état critique de la maladie

Jusqu'à présent, 13 millions 183 709 tests de diagnostic du Covid 19 ont été réalisés dans le pays, selon cette autorité sanitaire.

Madame Lari a ajouté : « Actuellement, 88 villes sont en rouge et 139 autres en orange. Selon les approbations du Centre national pour la lutte contre la maladie mortelle du nouveau coronavirus, le voyage depuis et vers les villes placé en rouge ou en orange est interdit ».

En outre, 198 villes sont en jaune et 23 autres en bleu.

« La propagation de la Covid 19 dans le pays est très répandue et inquiétante, la quatrième vague de la maladie est en train de progresser rapidement », a prévenu toujours madame Lari.

La porte-parole du ministère de la Santé a appelé une fois de plus les Iraniens à respecter la distance physique et le port du masque et à éviter les regroupements familiaux et les événements publics ou privés.

