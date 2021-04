Nouveau succès pour YEVA au Festival de la Francophonie en Italie

Selon le département des relations publiques de la Fondation Farabi Cinema, le film «Yeva», écrit et réalisé par Anahid Abad, a remporté le prix du public du meilleur film au Festival international du film francophone.

La 11e édition de ce festival s'est tenue du 17 au 21 mars 2021 à Rome, en Italie.

Le film YEVA est une coproduction entre l'Iran et l'Arménie, qui a participé à d'autres festivals prestigieux tels que Montréal, Venise, Palm Springs, Cleveland, Cottbus, etc. , Erevan Golden Apricot, Kinoshock Festival of Russia, le New York Film Festival, etc ...

YEVA est le premier long métrage d'Abad et traite des problèmes sociaux contemporains des êtres humains. Il est à noter que YEVA est l'un des projets réussis de Farabi Cinema Foundation dans le domaine de la coproduction.

