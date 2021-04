Zarif: l'Iran est prêt à coopérer avec les pays D-8 dans divers domaines

Mohammad Javad Zarif a participé aujourd'hui à la 19e réunion virtuelle des ministres des Affaires étrangères de l'Organisation de coopération économique des huit pays en développement (D-8).

Lors de son discours, le ministre iranien des affaires étrangères a déclaré: "La communauté internationale est toujours confrontée au défi sans précédent de la pandémie de Covid-19. Pour l'Iran, ce défi est combiné avec un terrorisme économique brutal contre lui, qui est un crime odieux contre l'humanité."

"Bien que la communauté internationale soit impatiente de jeter le coronavirus dans la poubelle de l'histoire, cette pandémie nous a également appris de précieuses leçons. Nous avons appris comment une crise sanitaire peut facilement conduire à une crise économique, une crise humanitaire, une crise de l'éducation, une crise de la sécurité alimentaire et une crise des inégalités, et faire plus de mal aux pays en développement et moins développés. Dans le même temps, nous avons également appris comment une crise mondiale peut apporter les bénédictions de la solidarité entre les nations.", a ajouté Mohammad Javad Zarif.

Le chef de la diplomatie iranienne a également remercié les pays D-8 pour leur soutien à la République islamique d'Iran pendant la pandémie du covid-19 et au milieu de sanctions illégales et brutales des Etats-Unis contre le peuple iranien.

"Une autre leçon que nous avons apprise est que si la communauté internationale veut être prête pour la défis communs auxquels nous sommes confrontés. Le renforcement de la coopération entre les pays et les régions est une option idéale. Les institutions multilatérales, y compris l'Organisation D-8, nous offrent un large éventail de choix dans le même encadrement. C'est très important maintenant que nous sommes sur le point de finaliser la feuille de route décennale pour la D-8.", a souligné le Dr Zarif.

"Malgré la grande distance géographique qui existe entre certains pays membre, la D8 peut être une institution constituée d'un ensemble de pays interconnectés. Cet objectif peut être atteint dans le domaine du transport combiné et de la coopération portuaire, des affinités culturelles et touristiques et de la connectivité d'entreprise à entreprise.", a déclaré le ministre iranien des Affaires étrangères.

Nous accueillons dans la ville de Hamedan l'Université internationale D-8, ainsi qu'à Téhéran, le réseau de transfert et d'échange de technologies D-8. Nous accueillons toutes les idées pour renforcer ces deux initiatives.", a annoncé le chef de la diplomatie iranienne.

La réunion des ministres des Affaires étrangères D-8 était présidée par les ministres des Affaires étrangères du Bangladesh et en présence des ministres des Affaires étrangères de l'Égypte, de l'Indonésie, de l'Iran, de la Malaisie, du Nigéria, du Pakistan et de la Turquie à la veille du 10e sommet de l'Organisation.

Le sommet virtuel des dirigeants des pays D-8 se tiendra demain en présence du président Hassan Rohani et sera présidé par le Premier

Le premier sommet des chefs d'Etat D-8 en 1997 en présence de l'ancien président iranien Hashemi Rafsanjani

D-8, également connu sous le nom de Developing-8, est une organisation de coopération entre les pays en développement; Bangladesh, Égypte, Indonésie, Iran, Malaisie, Nigéria, Pakistan et Turquie.

La création du D-8 a été officiellement annoncée le 15 juin 1997 par la Déclaration d'Istanbul du Sommet des chefs d'État.

Les objectifs de l’Organisation de coopération économique D-8 sont d’améliorer la position des États membres dans l’économie mondiale, de créer de nouvelles opportunités dans les relations commerciales et de renforcer la participation à la prise de décisions au niveau international.ministre du Bangladesh.

