La mission du navire commercial iranien avait été déclarée à l'Organisation maritime internationale (Téhéran)

Saïd Khatibzadeh, en réponse à la question d'un journaliste sur l'attaque d'un navire commercial iranien en mer Rouge, a déclaré : « Un navire commercial iranien nommé Saviz a été légèrement endommagé lors d'une explosion en mer Rouge au large de Djibouti le mardi 6 avril, vers 6 heures du matin, heure locale. L’origine et les modalités de l’attaque font l’objet d’une enquête. »

Le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères a souligné : « Selon l'annonce officielle précédente et la coordination avec l'Organisation maritime internationale en tant qu'institution de référence, le navire civil Saviz était stationné dans la région de la mer Rouge et du golfe d'Aden pour établir la sécurité maritime le long des lignes de navigation et combattre contre les pirates. Ce navire servait pratiquement de station logistique (pour apporter des supports technique et logistique) de l'Iran en mer Rouge, et par conséquent, les spécifications et la mission de ce navire avaient auparavant été officiellement annoncées à l'Organisation.

Khatibzadeh a ajouté : « Heureusement, aucune victime n'a été signalée à la suite de l'incident, et des enquêtes techniques sont en cours sur la façon dont l'attaque s'est produit et son origine. L'Iran poursuivra l’affaire en prenant toutes les mesures nécessaires par l'intermédiaire des autorités internationales compétentes », a-t-il ponctué.

Suivez l'IRNA sur Twitter @Irnafrench

9468**