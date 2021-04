L'ambassadeur d'Iran en France présente ses lettres de créance au prince de Monaco

« En raison des retards causés par le coronavirus, aujourd'hui, lors d'une cérémonie à Monaco, j'ai finalement remis mes lettres de créance en tant qu'ambassadeur accrédité de la République islamique d'Iran au prince Albert II de ce pays », a écrit Bahram Qassemi sur le compte de l'ambassade d'Iran en France.

Il a ajouté : « Il y avait une bonne occasion pour moi, à la fin de la cérémonie de signature officielle, d’avoir une conversation cordiale avec le prince Albert II sur Covid 19 et ses conséquences désastreuses dans le monde interconnecté actuel et divers problèmes et défis mondiaux ».

Les deux parties se sont également penchées, selon le diplomate, sur les dernières évolutions dans la région du Moyen-Orient et au-delà.

« Suite à cette conversation, j'ai assisté au déjeuner du ministre des Affaires étrangères en présence des autorités politiques et économiques de l’appareil diplomatique de Monaco. »

« J'ai également eu une réunion fructueuse avec certains Iraniens résidents du pays », a déclaré l'ambassadeur accrédité iranien à Monaco.

Suivez l'IRNA sur Twitter @Irnafrench

9468**