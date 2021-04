Le porte-parole de la diplomatie iranienne salue sur Instagram le document global des coopérations de 25 ans Téhéran-Pékin

« En tant que puissance économique de classe mondiale, la Chine a conclu et conclut toujours des accords de coopération globaux ainsi que des accords commerciaux majeurs avec des pays du monde entier, des États-Unis et de l'Europe jusqu’aux États arabes du golfe Persique, en passant par l’Asie centrale, le Moyen-Orient et l’Asie extrême… », écrit le diplomate iranien dans son poste émis ce mercredi 7 avril.

« Pour l'Iran, les relations stratégiques avec la Chine ont été d'une originalité et d'une importance particulières. Quant à la Chine, le développement des relations avec Téhéran au niveau du partenariat stratégique a été une priorité atteinte suite à la visite du Président chinois en Iran», explique-t-il.

« Naturellement, dans l'élaboration de ses plans de développement, l'Iran, en tant qu'un acteur de poids sur plan des relations internationales, ne se pliera pas devant les pressions oppressives américaines dues aux sanctions, et saisira toutes les opportunités pour faire avancer ses politiques », a conclut le porte-parole de la diplomatie.

