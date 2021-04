Nouveaux détails sur l'attaque contre le navire iranien «Saviz»

L’agence Nour News a rapporté que le navire iranien Saviz a été attaqué mardi près de la côte de Djibouti dans la mer Rouge.

À cet égard, l'un des navigateurs du navire a déclaré: La veille de l'accident, il y avait un hélicoptère inconnu qui a volé entre 5 et 10 minutes sur les bords du navire.

Le jour de l'accident, environ 4 heures après l'attaque du navire, deux hors-bord non identifiés patrouillent entre 10 et 11 heures à proximité du navire.

Le navire non militaire Saviz, selon des informations officielles préalables et une coordination avec l'Organisation maritime internationale en tant qu'institution de référence, s'acquittait de ses tâches visant à assurer la sécurité de la navigation maritime le long de la route des lignes de navigation et à affronter les pirates de la mer dans le Mer Rouge et golfe d'Aden.

Ce navire fonctionnait comme une station de soutien technique et logistique pour l'Iran dans la mer Rouge, de sorte que les caractéristiques et la mission du navire ont été officiellement annoncées à cette organisation.

Selon les spéculations des médias étrangers, le doigt du blâme a été dirigé depuis le début de cette attaque contre l'entité sioniste en raison de son passé en commettant de tels actes pervers.

Et ce qui a été rapporté mercredi par le New York Times, citant un responsable américain qui a confirmé cette accusation, écrivant que le régime sioniste a informé les Etats-Unis de son attaque contre le Saviz en mer Rouge.

D'un autre côté, un porte-parole du département américain de la Défense a affirmé qu'il n'avait aucune connaissance de cette question et a nié toute implication de l'armée américaine dans cette attaque, et a confirmé qu'aucune des forces américaines n'avait joué de rôle dans cette attaque.

À cet égard, le ministre de la guerre sioniste, Benny Gantz, n’a pas reconnu directement l’implication de son régime dans l’attaque, mais a déclaré que Tel Aviv interviendrait chaque fois que nécessaire et préserverait ses intérêts de sécurité.

Dans ce milieu, certains médias ont cherché à pointer du doigt les accusations contre l'Iran sans aucune preuve d'implication dans la réalisation d'attaques contre des navires israéliens et en essayant de décrire des attaques telles que l'attaque contre le navire iranien comme une mesure de vengeance.

Et sur la base des déclarations de l'un des navigateurs du navire, si l'hélicoptère inconnu était impliqué dans le soutien à l'attaque du navire iranien Saviz, il est probable qu'un autre pays ait été impliqué dans l'accident.

