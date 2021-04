L'Irak libère 45 prisonniers iraniens

Mahmoud Abbasi, vice-ministre de la justice pour les droits de l'homme et les affaires internationales et de la République islamique, a fait part que 45 condamnés iraniens avaient été transférés de l’Irak vers l'Iran à la suite d'une récente visite du chef de la justice et du ministre de la justice en Irak et de consultations avec les autorités judiciaires.

«Ces condamnés ont été amenés dans le pays aujourd'hui à la frontière de Shalamcheh dans le cadre de l'accord de transfert entre l'Iran et l'Irak et à la première étape du transfert des condamnés et transférés aux services judiciaires et répressifs iraniens», a-t-il déclaré.

«La plupart de ces personnes sont accusées de trafic de drogue, de contrebande d'antiquités et d'entrée illégale en Irak», a-t-il ajouté.

