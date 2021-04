«The Break» produit par l’Iran se qualifie pour quatre festivals internationaux

Le film s'est qualifiée pour la section compétitive du festival Reality Bytes dans sa vingtième édition aux Etats-Unis, le festival Grand River dans sa treizième session au Canada, le cinquième festival du film politique Festival Politica au Portugal et le Festival des droits de l'homme de Catalogne en Espagne.

Le court-métrage The Break traite du sujet d'une jeune fille de 17 ans, fan de l'équipe iranienne de football d'Esteghlal, qui envisage de quitter l'école pendant la période de relâche avec l'aide de trois de ses amis pour se rendre au stade et regarder le match entre les équipes d'Esteghlal et d'Al-Ain.

