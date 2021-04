Le volume du commerce extérieur iranien a dépassé 73 milliards de dollars l'année dernière

Téhéran (IRNA)- Iraj Hasanpour, directeur général des affaires provinciales du ministère de l'Industrie, des Mines et du Commerce, a déclaré que malgré les problèmes causés par les sanctions et les restrictions relatives aux coronavirus, le volume du commerce iranien a atteint plus de 73 milliards de dollars l'année dernière.

Ce volume de commerce de marchandises sous forme d'exportations et d'importations a été atteint à un moment où l'Iran était soumis aux sanctions les plus sévères et à l'épidémie du coronavirus, a-t-il déclaré. Evoquant la mise en œuvre du plan de déplacement de la localisation de la production pour les 11 premiers mois de l'année dernière, le responsable a indiqué qu'à la suite des efforts consentis, 1 557 entreprises sont revenues au cycle de production. Suivez l'IRNA sur Twitter @Irnafrench

