Zarif rencontre son homologue turkmène à la fin de sa tournée

Lors de la réunion tenue ce jeudi, Mohammad Javad Zarif a souligné la coopération des deux pays dans les domaines de l'environnement, des transports et de l'innovation et a consulté son homologue turkmène Rashid Meredov sur la coopération au sein de l'Organisation de coopération islamique (OIC).

Meredov, pour sa part, a évoqué les réalisations des relations bilatérales des deux pays dans différents domaines et a souligné les capacités d'utilisation pour élargir les relations et la tenue du prochain cycle de la commission mixte de coopération économique.

Le processus de paix en Afghanistan, la coopération dans le domaine des organisations régionales et internationales et la coopération multilatérale dans la région figuraient parmi les autres sujets débattus par les Ministres des affaires étrangères de la République islamique d’Iran et du Turkménistan.

Les ministres des Affaires étrangères des deux pays ont également signé aujourd'hui un document de coopération.

