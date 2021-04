Le document de coopération de la Chine sur 25 ans met en lumière le moteur de l'économie iranienne (expert)

La condition pour la mise en œuvre du document de 25 ans sur la coopération avec la Chine est la confiance mutuelle, et nous ne devons pas avancer en zigzag dans cette direction et déprécier notre attitude envers la Chine face aux événements politiques internationaux et suivre la voie de la méfiance dans les relations avec ce pays, a-t-il dit.

«Le document sur 25 ans de coopération avec la Chine aurait dû être signé il y a de nombreuses années afin de concilier les intérêts économiques et culturels des deux côtés», a-t-il rejeté.

