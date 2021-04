Les sanctions doivent être levées (Mission iranienne à l’ONU)

Selon l'IRNA, Majid Takht Ravanchi s’exprimant jeudi 8 avril, à l’occasion d’une réunion du Conseil de sécurité de l'ONU sur le déminage, a ajouté : « Les mines et autres restes explosifs de guerre constituent un défi pour la sécurité et le développement durable de certains pays. La protection des vies humaines et la mise en place de conditions sûres pour les activités sociales et économiques dans ces États nécessitent un programme complet de déminage.

Il a poursuivi : « Le déminage, à son tour, nécessite une main-d'oeuvre spécialisée et les ressources financières, ainsi que l'équipement et les installations techniques nécessaires, ce que malheureusement de nombreux pays exposés au risque de mines et autres engins explosifs laissés par la guerre en sont privés. »

« Par conséquent, une coopération avec eux est nécessaire, y compris pour le financement et le transfert des équipements et technologies connexes », a-t-il insisté.

Le Représentant permanent de l'Iran auprès des Nations Unies a ajouté qu'à la suite de l’agression militaire de Saddam contre la République islamique d'Iran, cinq provinces de notre pays ont été contaminées par des mines et d'autres engins explosifs laissés par la guerre, ce qui a retardé la reconstruction, le développement socio-économique de villes et villages touchés par l’offensive, et le retour en toute sécurité des personnes déplacées, sans oublier de nombreux citoyens tués et blessés par des mines terrestres et des munitions non explosées dans les dites régions.

« Néanmoins, et malgré les sanctions américaines illégales qui empêchent le transfert de matériel de déminage vers l'Iran, notre pays, comptant sur sa main-d'œuvre courageuse et ses équipements locaux ainsi que ses méthodes de déminage modernes, a non seulement réussi à nettoyer la plupart des régions touchées, mais aussi des entreprises iraniennes actives dans le domaine du déminage coopèrent avec d’autres pays de la région », se félicite le diplomate.

