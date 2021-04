Toutes les sanctions de Trump étaient « anti-JCPOA » et devraient être levées (Zarif)

« L'Iran offre une voie logique vers une adhésion totale au PGAC. Les États-Unis - qui ont provoqué cette crise - doivent d'abord revenir à une adhésion totale, l'Iran réagira ensuite à son tour après une vérification rapide ; Toutes les sanctions de Trump étaient anti-PGAC et devraient être levées - indépendamment des distinctions irrationnelles et arbitraires et de la dénomination avancées par (Trump) », a déclaré ce vendredi 9 avril, le très haut diplomate iranien via l’oiseau Twitter, rapporte le service de la presse du ministère des A.E.

La deuxième réunion de la 18e session de la Commission mixte du PGAC entre l’Iran et les 4+1 (Chine, Russie, France, Royaume-Uni + Allemagne) qui avait été démarrée mardi à Vienne, s'est tenue aujourd'hui vendredi , pour tenter toujours de sauver l'accord historique multilatéral.

