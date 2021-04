Rohani: l'industrie nucléaire iranienne internationalement légalisée grâce au JCPOA

Le président Hassan Rohani a déclaré ce matin lors de la cérémonie de la journée nationale de la technologie nucléaire: "Les objectifs de l'Iran dans l'industrie nucléaire sont clairs. Cette technologie est utilisée dans l'industrie, l'agriculture, la médecine, l'énergie et la production d'électricité. Je répète que toutes nos activités nucléaires sont pacifiques et à des fins civiles, et comme le Guide suprême de la Révolution islamique l’a répété à maintes reprises, dans notre jurisprudence religieuse, il est interdit de poursuivre une arme qui peut constituer un grand danger pour un grand nombre de personnes."

"Quand on regarde les traces de l'acte affreux que les Américains ont commis pendant la Seconde Guerre mondiale au Japon, quand on regarde les personnes handicapées qui souffrent encore après tout ce temps, on se rend compte que ce mauvais chemin est injuste et immoral.", a rappelé le chef du gouvernement iranien.

Soulignant les progrès de l'Iran dans le domaine nucléaire pacifique, le président Rohani a précisé: "Une chaîne de 164 centrifugeuses IR6 a été lancée aujourd'hui, et cette chaîne est telle qu'elle peut nous fournir 10 fois plus de produit que la chaîne précédente. Aujourd'hui, en termes de technologie, nous avons atteint la centrifugeuse IR9 qui nous fournit 50 à 60 fois plus de produits que les anciennes centrifugeuses."

En défendant le bilan de son gouvernement quant au dossier nucléaire, le président de la République islamique d'Iran a conclu: "Avant la formation de ce gouvernement, l'activité d'enrichissement d'Iran était illégale aux yeux des Occidentaux et le Conseil de sécurité a adopté une résolution contre nous. Ils nous demandaient d'arrêter complètement l'enrichissement d'uranium en Iran. Nous avons neutralisé ces résolutions grâce au JCPOA. Ces résolutions sont jetées à la poubelle de l'histoire et nos activités nucléaires sont devenues légales. Cela est très important du point de vue juridique et a abouti à la stabilité de cette technologie en Iran. L'un des résultats du JCPOA est qu'il a complètement légalisé l'industrie nucléaire en Iran. C'était un excellent travail accompli pendant ce mandat."

