Augmentation de 8% des exportations iraniennes de produits de santé

Téhéran (IRNA)- Le président de la Food and Drug Administration, Mohammad Reza Shanesaz, a souligné les précieuses mesures prises dans le domaine de la production et des exportations dans le secteur des produits liés à la santé, soulignant la croissance réalisée par l'Iran dans les exportations de produits pharmaceutiques et de matériel médical par 8 et 23 pour cent, respectivement, au cours de la dernière année civile iranienne (elle s'est terminée le 20 mars).

Bien que le volume des exportations iraniennes dans le secteur des produits liés à la santé ait été faible par rapport à il y a deux ans, il indique le potentiel existant dans ce secteur et promet une augmentation encore plus importante dans les années à venir, a précisé le responsable. Le chef de la Food and Drug Organisation a également indiqué que les exportations iraniennes de cosmétiques et de détergents ont augmenté de 15 et 13 pour cent, respectivement, au cours des 11 premiers mois de l'année dernière, par rapport à la même période de l'année précédente. L'Iran est l'un des principaux exportateurs de détergents, de médicaments, de cosmétiques et d'équipements médicaux vers les pays voisins.

