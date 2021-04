La technologie nucléaire est l'un des fondements de la souveraineté iranienne (Vaezi)

Après le retrait illégal des États-Unis de l'accord nucléaire, la République islamique d'Iran a décidé de relancer certains aspects du programme nucléaire national qui ont été réduits ou suspendus dans le cadre de l'accord nucléaire, par l'adoption de mécanismes clairs.

Avec les efforts de l'Organisation iranienne de l'énergie nucléaire, cela a été accompli en très peu de temps. Dans certaines dimensions, les activités liées à l'énergie nucléaire dans le pays ont atteint un niveau qui dépasse ce qui avait été accompli avant l'accord nucléaire.

La réalisation de cette capacité stratégique est sans aucun doute due aux efforts précieux de nos scientifiques de l'Organisation pour l'énergie nucléaire; les mêmes efforts qui ont abouti aujourd'hui à d'autres réalisations honorables qui ont été une source de joie et de plaisir, se félicite Monsieur Vaezi.

Il a ajouté que «Heureusement, et grâce au champ qui a été fourni dans le cadre de l'accord nucléaire, nous avons pu réaliser plus de progrès et plus de vigueur dans le domaine de la recherche et du développement de la technologie nucléaire pacifique, et c'est une source de fierté».

Les prédicateurs du peuple et tous les scientifiques concernés par le domaine de la technologie nucléaire en Iran ont félicité la Journée nationale de la technologie nucléaire et les ont remerciés pour tous les efforts qu'ils ont déployés pour le développement de l'industrie nucléaire dans le pays, a-t-il conclu.

