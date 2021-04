Les lutteurs iraniens atteignent la finale du tournoi en Bulgarie

Ce jeudi 8 avril, la compétition internationale de lutte "Dan Kolov-Nikola Petrov" Cup a débuté à Plovdiv, en Bulgarie.

Dans la catégorie des 97 kg, Mojtaba Goliage a battu Hotchoyu de Géorgie avec un score de 10: 0 au premier match, et au deuxième tour, il a battu le suédois Angstrem avec un score de 11: 0 et a atteint les demi-finales. À ce stade, il a battu Zutan Otimov de Bulgarie avec un score de 10: 0 et a atteint le match final.

En finale, Golage rencontrera Mamed Ibragimov du Kazakhstan.

Dans la catégorie des poids jusqu'à 125 kg, Amin Taheri du groupe B a battu Islam Adizov de Bulgarie avec un score de 10: 0. En demi-finale contre Anil Klitsalyan, le deuxième homme du groupe A de Turquie, il a gagné avec un score de 11: 0 et se qualifie pour le match final. En finale, il affrontera Jose Diaz du Venezuela.

Dans la catégorie des poids de 60 kg, Puya Nasserpur, après une pause dans les premier et deuxième tours, a battu Sirashki de Bulgarie avec un score de 9: 0.

Dans le match suivant, en demi-finale, il a battu Ahmet Oyar de Turquie avec un score de 3: 1 et a atteint la finale. Son adversaire dans ce match était Diecher Castanda de Colombie.

